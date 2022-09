Giacchetta: “Avessimo pareggiato contro la Fiorentina non ci sarebbe stato nulla di strano. ‘Moralmente’ abbiamo un paio di punti in più”

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, recrimina per alcuni risultati negativi, conseguiti dalla formazione grigiorossa, con particolare riferimento alla gara inaugurale contro la Fiorentina.

“Abbiamo due punti in classifica – ha detto Giacchetta a La Provincia – ma “moralmente” ne abbiamo almeno un paio in più. Ci è mancato qualche risultato, L’unica gara davvero sbagliata è stata quella contro la Lazio, ma ricordiamoci che cinque giorni prima avevamo fermato la capolista Atalanta. Con Fiorentina e Roma se avessimo fatto due punti non ci sarebbe stato nulla di strano”.