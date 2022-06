Giacchetta: “Esordire con la Fiorentina non sarà facile, ma ci stimola. Le prime partite penalizzeranno alcune squadre”

Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato a Radio Bruno Toscana, commentando la prima giornata contro la Fiorentina: “Non sarà un incontro facile come d’altronde tutti per noi, ma questo ci stimolerà a fare bene. Esordire in uno stadio come il Franchi darà ai giocatori benzina e tanto entusiasmo. I viola stanno facendo un ottimo percorso, Italiano è un allenatore che ha dimostrato di avere capacità. La Fiorentina si colloca in una posizione di attesa per entrare nel gruppo delle grandi”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha tanti giocatori interessanti, purtroppo nessuno alla nostra portata al momento. Comunque sia quest’anno il campionato inizia molto presto, credo che le prime partite saranno molto condizionate dal mercato. Carnesecchi e Fagioli? Stiamo parlando di due talenti assoluti. Possono avere un grandissimo futuro, bisogna dare a loro come a tutti i giovani la possibilità di giocare in ambienti competitivi”.