Giachi: “Per Nardella la Fiorentina è una priorità. Nessuno rema contro, non capisco le critiche”

A Radio Bruno ha parlato il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi. Queste le sue parole: “Lo striscione che abbiamo mostrato dopo la conferenza di Nardella è stato un simbolo per ribadire il concetto che per il sindaco ci sono due priorità: Firenze e la Fiorentina. Nessuno rema contro, non capisco le critiche. La rivalorizzazione del Franchi è un tema importante, non è un problema solo di Firenze perché in Italia nessuno stadio è stato rifatto ex novo. La burocrazia è un ostacolo, bisogna essere creativi”.

