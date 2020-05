Giachi: “STADIO a Campi difficile, mancano troppe cose e siamo indietro coi tempi. Voglio vedere cosa ce ne faremo del Franchi quando cadrà a pezzi”

Il vice-sindaco di Firenze Cristina Giachi ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito alla questione stadio: “Ipotesi Campi Bisenzio? E’ difficilmente praticabile per altri motivi: non ha urbanizzazione, non ha parcheggi e i tempi sono indietro. Non so se come operazione costi meno rispetto alla Mercafir. Franceschini? Non ho capito il senso del suo discorso. Noi siamo aperti a tutte le possibilità, Campi è nell’area metropolitana. Per la Mercafir abbiamo fatto un grande lavoro, più veloce di così non era possibile. Noi cerchiamo di creare le condizioni migliori. Stadio come monumento? Quando sarà fatiscente e distrutto non so cosa ce ne faremo. Commisso? Ha fatto un investimento umano e non solo economico. Noi vogliamo venire a capo della vicenda quanto lui, vogliamo trovare la via d’uscita. La norma sulla tutela dei patrimoni artistici è pazzesca, ha salvato tante realtà ma si arriva a dei paradossi. Il Franchi ha elementi di pregio ma serve essere elastici. La norma che stiamo studiando va in questo senso, ma forse siamo andati troppo veloci e Franceschini si è indispettito”.