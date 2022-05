L’ex centrocampista del Lecce Gullermo Giacomazzi, intervistato da TMW, ha parlato così del mediano della Fiorentina Lucas Torreira: “Conosco Lucas, sono molto contento per il campionato che ha fatto perché ha vissuto momento non facili. In viola ha fatto benissimo, Italiano è stato bravissimo a capire che tipologia di gioco può dare alla squadra. Sicuramente lui vorrebbe restare a Firenze e in serie A, è il calcio adatto alle sue caratteristiche”.