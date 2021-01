Giacomelli e il grave errore su Vlahovic. Il brutto fallo di Marin su Pulgar non ravvisato e Biraghi in area del Cagliari…

Fiorentina-Cagliari gara della 17esima giornata di Serie A è stata arbitrata dal signor Piero Giacomelli della Sezione di Trieste coadiuvato da Valeriani e Lombardi, sala VAR affidata a Banti di Livorno.

Al minuto 25 l’arbitro indica il dischetto e concede rigore alla Fiorentina. Grave l’errore di Giacomelli, infatti è Vlahovic che nel tentare di calciare la palla colpisce un difensore avversario. Banti lo richiama prontamente per rettificare la decisione. Al 38′ invece il calcio di rigore è per il Cagliari con Igor che maldestramente sgambetta Joao Pedro: questa volta Giacomelli decide correttamente. Al 38′ ancora un errore per il direttore di gara che non si avvede di un brutto fatto di Marin su Pulgar, fallo che meritava anche il cartellino giallo.

Passiamo alla ripresa, al 53′ ammonizione a Oliva che allunga la maglia a Vlahovic. Al 63′ dubbio in area sarda, con Biraghi che viene trattenuto di mestiere di Godin; Giacomelli fa proseguire non ravvedendo gli estremi della massima punizione, probabilmente il numero 3 viola accentua la caduta. Al 77′ manata di Biraghi su Sottil, giusto il giallo. All’86’ braccio alto pericoloso di Tramoni su Martínez Quarta, Giacomelli fischia ma estrae il giallo solo dopo aver visto la gravità del contatto. La gara si conclude con l’ultima ammonizione a Pavoletti che al 92′ su un cross in area viola frana sull’estremo difensore Dragowski.

Gara insufficiente per Giacomelli, arbitra con poca attenzione e lucidità, più che fischiare, sibila mostrando insicurezza. Grave l’errore nel primo tempo sulla concessione del rigore alla Fiorentina.