Giampaolo: “Abbiamo fatto la miglior partita da quando sono qui, la Fiorentina si giocava l’Europa, la pressione ha pesato…”

Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo ha analizzato così la vittoria sulla Fiorentina:

“Quando si è in lotta per salvarsi le partite sono tutte difficili, la squadra ieri sera ha raggiunto la salvezza e oggi ha fatto la sua miglior partita da quando sono qui. Di fronte c’era la Fiorentina che si giocava un pezzo importante d’Europa, il carico mentale ha fatto la differenza. Deve essere di insegnamento per tutti, la capacità di gestire le pressioni”.