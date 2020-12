Giampaolo: “Abbiamo perso per dei dettagli, perdiamo partite per delle virgole”

L’allenatore del Torino Marco Giampaolo, al termine della derby contro la Juventus, è intervenuto a SkySport per commentare la prestazione della sua squadra, la sesta sconfitta della stagione. Queste le sue parole: “Se abbiamo un problema con le rimonte? Parlarne ancora non ci porta da nessuna parte, abbiamo affrontato questo problema già nelle scorse settimane. A mio avviso abbiamo perso per alcuni dettagli. Complessivamente la partita è stata giocata come dovevamo giocarla. In entrambi i gol hanno fatto la differenza i dettagli, bisogna starci ancora sopra. Puntualmente quando sbagli prendi gol. Lo screzio con Zaza? Simone non voleva uscire, ma questo fa parte dell’adrenalina della partita. Mi sono arrabbiato molto ma finisce lì. Quali sono gli errori? Nella gestione successiva al recupero palla. Devi uscire in palleggio a volte, senza darla sempre agli avversari. Alla lunga questo ti toglie energia. Abbiamo giocatori reduci da Covid, infortunati, è così. Da quando giochiamo a 3 qualcosa cambia, sedute specifiche per la difesa non ne abbiamo fatte. Adattano la 5 a 4 i ragazzi. Problemi in difesa? Abbiamo subito 3 o 4 tiri in porta. Non ho visto difficoltà in difesa io oggi. Subiamo tanti gol in proporzione ai tiri in porta ricevuti. È così, altissima la nostra percentuale. La mia squadra per me è tosta, perdiamo partite per delle virgole ora. Non è squadra di grande palleggio la nostra, ho bisogno di profondità io, di ripartenze, che sono poi le caratteristiche di Lukic che ho inserito”.

0 0 vote Article Rating