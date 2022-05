Giampaolo: “Contro la Fiorentina abbiamo una partita da all-in, entrambe avremo obiettivi e il massimo delle motivazioni”

In anticipo su Italiano, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato così della gara di lunedì e della Fiorentina che lo aspetta: “Lunedì abbiamo una partita determinante, uno spartiacque, una partita da all-in dove bisogna mettere sul tavolo tutto quello che si ha. Si prepara bene in settimana, sempre con l’obiettivo sul lato tecnico mentre sul lato mentale c’è poca filosofia da fare. C’è da giocarla perché possa incidere aritmeticamente sulla salvezza.

Si incontrano due squadre che hanno obiettivi e quando è così, c’è il massimo delle motivazioni per ognuno. Poi il finale di campionato regala anche partite dove le motivazioni sono diverse ma noi dobbiamo contare solo sulla nostra, non possiamo giocare le partite delle altre. Troviamo una squadra motivata, altre non avranno lo stesso tipo di avversario ma dobbiamo pensare solo alla nostra. Siamo carichi di responsabilità e ce ne occuperemo a testa alta e petto in fuori”.