Giampaolo e i tifosi granata in pressing su Cairo: vogliamo Torreira. Ma anche il Toro ha le difficoltà della Fiorentina

La sconfitta in amichevole con la Pro Vercelli ha scatenato l’ira e la preoccupazione dei tifosi del Toro, che a maggior ragione da ieri sera invocano l’arrivo di Lucas Torreira. E l’uruguaiano il nome principale fatto anche dal neo tecnico Marco Giampaolo per la cabina di regia granata: affare molto oneroso, dato che l’Arsenal due anni fa spese circa 30 milioni per strapparlo alla Samp, guidata proprio dal tecnico teramano. E come se non bastasse, di mezzo c’è anche la Fiorentina. Su Tuttosport si legge però che le esigenze dei due club sono poi piuttosto simili, perché anche ai granata serve sfoltire e incassare un po’ prima di affondare il colpo Torreira. E non è escluso che il patron Cairo pensi anche ad alternative un po’ più low cost, vedi Biglia che aspetta solo la chiamata per dire sì al Torino.

