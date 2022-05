Giampaolo: “La Fiorentina è una squadra molto forte e allenata bene da Italiano, la differenza oggi è stata nella deresponsabilizzazione. I viola si giocavano una grossa fetta d’Europa ma c’era una partita da onorare”

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo commenta in sala stampa la vittoria della sua Sampdoria per 4-0 contro la Fiorentina: “Mi sono divertito perché ho visto quello che proviamo da tempo e non avevamo mai visto. Arrivi a giocare questa partita preparato fisicamente, nella strategia della partita ma soprattutto scarico di responsabilità. Hai giocato questa partita con la salvezza acquisita e vengono fuori qualità che finora non avevi visto nascoste da preoccupazioni. Di là c’era una squadra che si giocava ancora una fetta grossa di Europa che si portava dietro il suo carico di responsabilità. La testa fa la differenza”.

Poi prosegue: “La settimana è stata preparata in funzione della partita di stasera. Non conosci i risultati e bisognava giocare questa partita al 100%. Era una partita decisiva contro una Fiorentina forte. Sono sicuro che sarebbe venuta fuori una partita diversa se entrambe avevano obiettivi. Mi sono raccomandato di non vedere le partite degli avversari ma non potevo controllarlo se non nelle zone comuni. Oggi ho detto alla squadra che c’era una partita da onorare, poi il risultato non potevo sapere quale fosse”.

E in conclusione afferma: “Penso che la Fiorentina sia una squadra molto forte. Primeggia in tanti numeri. E’ una squadra ben allenata da Italiano, ha giocatori forti. Credo che la differenza oggi sia stata soprattutto la deresponsabilizzazione che si sono portati i nostri giocatori. Di là c’era una squadra che si giocava un pezzo importante per l’Europa”.