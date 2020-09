Giampaolo: “Siamo calati solo nel secondo tempo ma me lo aspettavo. Abbiamo giocato solo 3 amichevoli…”

Non troppo deluso il tecnico del Toro Marco Giampaolo, che a Sky parla così della gara persa con la Fiorentina: “Il Torino ha fatto un buon primo tempo, fino a quando abbiamo avuto lucidità, birra nelle gambe e poi nella seconda metà della gara siamo calati e abbiamo concesso qualcosa in più. Finché ne abbiamo avuto abbiamo giocato discretamente ma questo lo sapevo. Fino ad oggi abbiamo fatto 3 amichevoli soltanto quindi non sono riuscito a mettere minuti nelle gambe, siamo in costruzione però la squadra non ha lesinato impegno e energie”.

