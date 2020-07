Giampaolo sulla panchina del Torino, ma solo a due condizioni. E se non verrà accontentato…

Marco Giampaolo è uno degli allenatori accostati alla Fiorentina per la prossima stagione. Tuttavia, il suo è un nome preso in considerazione anche dal Torino che sta cercando di trovare l’accordo. L’ex tecnico del Milan, secondo La Stampa, ha posto però delle condizioni: accetterà la proposta dei granata solo in caso di acquisto di Linetty e Murru, due suoi fedelissimi ai tempi della Sampdoria. Vedremo come si comporterà il Torino, ma la questione sembra chiara. Se non verrà accontentato, Giampaolo dirà di no e potrebbe avvicinarsi davvero molto alla Fiorentina.

