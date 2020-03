Giampiero Fossi: “Incontrerò la Fiorentina per parlare di STADIO. Una vasta zona a disposizione per il club viola”

Primi contatti tra il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Si parla della possibilità di costruire il nuovo stadio del club viola nel comune dell’hinterland fiorentino. “Ribadisco che la nostra posizione non è contro Firenze – ha detto il primo cittadino signese a La Nazione – né contro i comuni limitrofi. Qui abbiamo l’area ex Nobel che resta in attesa di destinazione, ma soprattutto una vasta zona tra Signa e San Mauro in cui si sarebbe dovuto spostare il lago di Peretola”.

Poi Fossi continua: “Sono stato contattato da Barone dopo le mie dichiarazioni (a Fiorentinanews,com di qualche giorno fa ndr). Lo ricontatterò subito per fissare un incontro. Ribadiamo la disponibilità, sempre che siano i presupposti per procedere”.