Giani: “Franchi è stato l’unico italiano presidente della Uefa, trovatemi un altro in grado di mettere d’accordo Siena e Firenze”

“I 100 anni di Franchi dovevamo festeggiarli nel modo migliore, è l’uomo simbolo della Toscana – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani in occasione della mostra dedicata ad Artemio Franchi – Trovatemi voi uno che riesce a vedersi intitolati gli stadi di Firenze e Siena, era un uomo unificante, è l’uomo che rappresenta lo spirito del dirigente sportivo e non solo per la sua terra. L’unico italiano a diventare presidente della Uefa. In lui c’era il sentirsi fiorentino perché si era formato qui ma non poteva non essere presente a Siena. Una grandissima personalità, legato alla nostra terra. Il primo Europeo vinto dall’Italia nasceva dal rapporto tra Valcareggi e Franchi, in quella storia del calcio italiano che era ed è Coverciano, ideata dal marchese Ridolfi. In questo pantheon dei grandi personaggi dello sport fiorentino e italiano, Franchi ha una presenza d’eccezione”.