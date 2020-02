Giani: “Grazie Commisso per essere entrato in empatia con la città e aver dato un’anima alla Fiorentina”

Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani ha postato sul proprio profilo Twitter un bel messaggio nei confronti del patron della Fiorentina Rocco Commisso: “Grazie Rocco Commisso per essere entrato in empatia con Firenze come mai nessuno aveva fatto prima dando un’anima alla Fiorentina, al di là dei risultati che la squadra sta ottenendo sul campo”.

Grazie Rocco #Commisso per essere entrato in empatia con #Firenze come mai nessuno aveva fatto prima dando un’anima alla @acffiorentina al di là dei risultati che la squadra sta ottenendo sul campo. ❤️🤍💜 #FestinaLente #fiorentina pic.twitter.com/iB0gRFpr1n — Eugenio Giani (@EugenioGiani) February 12, 2020