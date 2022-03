Giani: “Ha vinto il progetto meno invasivo. Le tempistiche devono essere rispettate, altrimenti si incorrerebbe in una sanzione” VIDEO

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato a margine della presentazione del progetto vincitrice del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “Le prime reazioni sono positive per il clima visto all’interno del Salone dei Cinquecento. Il concorso è stato particolarmente accurato e ha visto la partecipazione di architetti di livello internazionale. Servirà del tempo per valutare il successo del progetto, ma senza dubbio è il meno invasivo e di grande armonia con quella che lo circonda. Inoltre, rispetta la struttura in cemento armato del Franchi originale”.

Continua così Giani: “Il progetto è arricchito anche dal contesto ambientale, con i pannelli fotovoltaici e l’utilizzo dell’acqua. Negli anni si proporrà come uno stadio che riveste un grande importanza nel rapporto tra lo sport, l’ambiente e il tessuto urbano”.

Sulla possibilità di rispettare i tempi Giani è positivo: “Ci deve essere, altrimenti non potremo prendere i soldi del PNRR. E si trasformerebbe in un boomerang perché incapperemmo in una sanzione. Le disposizioni dell’UE sono chiarissime: il progetto deve essere concluso entro il 31 dicembre 2026. La reazione della Fiorentina? Ho visto Barone contento e partecipe. Sappiamo che non c’è Commisso, ma Joe è come lui”.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: