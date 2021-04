Giani: “Ho avuto una telefonata con Joe Barone in questi giorni, col quale i rapporti sono molto distesi. Il Viola Park…”

Eugenio Giani, Presidente della regione Toscana, all’interno di una conferenza stampa per i contributi allo sport ha parlato anche di Fiorentina: “Ho avuto una telefonata con Joe Barone in questi giorni, col quale i rapporti sono molto distesi. Ho molto apprezzato le sue condoglianze per la morte di mia madre. E sarebbe stata l’occasione di andare al Viola Park, dove poi non sono andato. Con la Fiorentina ci saremmo dovuti vedere lunedì scorso insieme al sindaco Nardella”.