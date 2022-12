Giani: “Il nuovo Franchi sarà all’altezza della storia della Fiorentina. Durante i lavori la squadra potrebbe giocare…”

A RTV38 ha parlato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo anche sul tema restyling Franchi e sulla Fiorentina. Queste le sue parole: “A Firenze siamo eternamente guelfi e ghibellini, non possiamo mia essere tutti soddisfatti della squadra, ma l’amiamo allo stesso modo. Siamo contenti di essere arrivati tra le prime sette e della presenza in Europa”

E ancora: “Il nuovo Franchi sarà uno stadio all’altezza della storia della società. Se non si troverà una soluzione in campi vicini, durante i lavori la squadra viola potrebbe giocare nel campo dato in disponibilità dall’Arma dei Carabinieri, in viale XI Agosto”