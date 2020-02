Giani: “Il punto di riferimento per lo STADIO deve essere il Sindaco. Nardella sta facendo bene il suo lavoro”

Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani ha parlato in merito allo stadio della Fiorentina: “Io l’ho vissuta per dieci anni questa vicenda dello stadio quando ero assessore allo sport ed ho capito una cosa: il punto di riferimento quando si parla della Fiorentina, deve essere il sindaco di Firenze. Il patrimonio immateriale che rappresenta la Fiorentina è Firenze, e quindi ci sono dei livelli di intesa e di trattativa che io non posso e non devo nemmeno sapere, pur avendo un ruolo importante nelle istituzioni. Fa parte del rapporto tra il Sindaco e chi guida in quel momento la Fiorentina . Io mi fido di Dario Nardella e vi posso dire che quello che sta facendo lui, lo sta facendo bene”.

(Italpress)