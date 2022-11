Giani: “Il Viola Park sarà qualcosa di unico in Italia. Grande salto di qualità per la Fiorentina, ricordo quando ero vicepresidente e…”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, presente all’evento “Protagoniste donne e calcio” al Centro tecnico di Coverciano ha parlato ai media presenti anche di Viola Park: “Sarà una cosa unica in Italia e rilevante in Europa. Avere la possibilità di crescere i bambini in un ambiente con 10 campi sportivi, con accanto la Primavera o la Prima Squadra e un museo del calcio è qualcosa di molto importante e bello. Ricordo quando ero vicepresidente della Fiorentina, era la Florentia Viola“.

Infine ha concluso: “Mi interessai anche delle strutture, ma dovevo andare a vedere una squadra a Lastra a Signa, un’altra a Fiesole… ora è un gran bel salto di qualità. La piana di Ripoli si illumina di viola e dà speranza ai giovani”.