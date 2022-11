Giani: “Importante realizzare in fretta il restyling del Franchi. Nervi quando realizzò lo stadio riuscì nell’impresa di regalare a Firenze…”

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, è tornato a parlare del restyling del ‘Franchi’: “Sarebbe molto importante realizzare in fretta il restyling dello stadio Artemio Franchi. Ritengo che sia stato molto utile aver convinto le autorità di Governo, e in particolar modo ringrazio l’ex Ministro dei Beni Culturali Franceschini, nel riservare oltre 150 milioni di euro circa di finanziamento del PNRR per l’impianto di Campo di Marte”.

Poi sul tema, ha concluso: “Nervi quando realizzò lo stadio riuscì nell’impresa di regalare a Firenze un’opera che ha ancora oggi un grande valore artistico e culturale”.