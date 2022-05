Giani: “La Fiorentina ha saputo riguadagnare dalle incertezze degli ultimi cinque anni. Italiano ha una grande grinta e contro la Juventus lo ha dimostrato”

Soddisfatto e in piena esultanza per il ritorno della Fiorentina in Europa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso il suo parere sul cammino dei viola in questa stagione: “Questa è la Fiorentina che vent’anni fa seppe risorgere e che progressivamente ha saputo anche riguadagnare dalle incertezze degli ultimi cinque anni arrivando finalmente al traguardo che ci proponevamo”.

“Devo dire che i ragazzi l’hanno vissuta sul campo, Italiano gli ha dato una grande grinta e in questa partita lo abbiamo visto. Nonostante i colori bianconeri davanti hanno saputo legittimare al meglio quello fatto in un anno vincendo 2-0 contro la Juventus”.