Giani: “La Fiorentina segna meno ma il livello è sempre alto. Cori contro Commisso? Abbiamo solo da rimetterci”

A Radio Sportiva il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato del momento della Fiorentina: “L’anno scorso avevamo visto risultati esaltanti, la città era galvanizzata dal ritorno nelle coppe europee, e quest’anno magari potevamo aspettarci una partenza migliore. Sono fiducioso però, abbiamo un grande tecnico e un presidente che ci mette passione. I giocatori segnano meno, è vero, ma il livello tecnico mi pare sempre alto”.

E poi sui cori contro Commisso ha aggiunto: “Sto con lui, assolutamente. Un certo tipo di tifoseria si lascia andare a queste espressioni che danno un’immagine che non ci possiamo permettere in Italia: allontaniamo così facendo dei generosi esponenti del mondo dell’economia da quello del calcio. E a rimetterci siamo solo noi. Ci vorrebbero degli strumenti di deterrenza e interdizione dalle manifestazioni sportive sempre più forti”.

E infine sul Viola Park: “Sarà un’opera pregiata, con caratteristiche uniche e una posizione meravigliosa, darà lustro alla comunità e risonanza ad un approccio progressista al calcio. Per quanto riguarda lo stadio, siamo orgogliosi sia stato preso in considerazione per il PNRR. Il Franchi rappresenta la riqualificazione dell’architettura anni ’30, lo rifaremo non coi soldi dello Stato, ma con quelli destinati dall’Europa alla ripresa”.