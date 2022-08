Giani: “La nostra corsa a Roma e con ventimila euro la Fiorentina rinacque sulle sue stesse ceneri”

Dal 2002 in poi, il primo agosto non sarà più un giorno come un altro per la Fiorentina. Vent’anni fa il club viola sparì dal calcio salvo poi rinascere dopo poche ore anche se con un nome provvisorio.

“Incredibile siano già passati 20 anni dal giorno in cui la Fiorentina – scrive l’attuale presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani su La Nazione – in appena 24 ore, morì e rinacque sulle sue stesse ceneri…da assessore fiorentino allo sport mi precipitai a Roma, d’accordo con il Sindaco Leonardo Domenici, per chiedere che una città come Firenze e una storia come quella della Fiorentina non fossero costrette a ripartire dai dilettanti e dalla terza categoria”.

E ancora: “Spariva la Fiorentina travolta dal fallimento Cecchi Gori, ma quella sera stessa io e il sindaco Leonardo Domenici eravamo dal notaio a costituire il nuovo soggetto – la Fiorentina 1926 Florentia srl – che ci avrebbe consentito di ripartire. Cominciammo versando 20 mila euro, nei giorni successivi sarebbe arrivata la famiglia Della Valle a capitalizzare la società con sette milioni di euro”.