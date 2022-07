Giani: “La passione per la Fiorentina accomuna Cecchi Gori, Della Valle e Commisso. Restyling Franchi? Per me la soluzione ideale è andare ad Empoli”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

“Cos’è che accomuna Cecchi Gori, Della Valle e Commisso? La passione, hanno sempre avuto grande amore per la Fiorentina dando sempre il massimo. Il ritorno in Europa e gli acquisti fatti finora denotano una strategia ben preciso. I problemi sullo stadio? Penso siano stati risolti, Commisso voleva farne uno di proprietà com’è nella cultura americana. Io lo ringrazio per aver costruito alla Fiorentina la sua nuova casa, il Viola Park, investendo cento milioni di euro”.

Continua così Giani: “Penso che sia importante che il Comune abbia un ruolo almeno nell’assetto patrimoniale: se il Franchi fosse state di proprietà della Fiorentina nel 2002, sarebbe finito nel fallimento di Cecchi Gori. L’idea di Commisso era corretta, ma si potrebbe anche dare una lunga concessione alla società così da permetterle di fare investimenti. Dove giocherà la Fiorentina quando il Franchi verrà restaurato? Negli anni Novanta si andò a Perugia, per me oggi la soluzione ideale è andare ad Empoli”.