Giani: “Mi sono impegnato con Nardella a trovare fonti di finanziamento per il Franchi. Con 130 milioni realizzeremo il primo lotto molto pragmatico e asciutto”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato del rifacimento del Franchi, in un’intervista rilasciata a La Nazione: “Bisogna affrontare la questione con la consapevolezza delle risorse a disposizione in questo momento. Con i 130 milioni si realizza il primo lotto del progetto: molto pragmatico e asciutto. Si prevede la copertura dello stadio e sotto si realizzano palestre e piscine. Non possiamo fare monumenti dell’architettura senza limiti di costi, basta ridimensionarsi”.

Dunque avanti con il lotto 1 e con i 130 milioni. Gli altri del lotto 2, a completamento, quando arriveranno. “Mi sono già impegnato con Nardella a verificare eventuali fonti di finanziamento nazionale che passano dalla Regione da destinare a questo scopo – conclude Giani – Poi sarà importante fare un contratto di gestione con la Fiorentina di lungo periodo, 30 o 50 anni, perché la società possa affrontare con serenità interventi strutturali”.