Giani: “Vent’anni fa firmai la rinascita della Fiorentina dopo il fallimento, difendendo le ragioni di una città che rappresentava la storia del calcio”

Con un video sul proprio profilo Instagram, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto celebrare il ventennale dalla “rinascita” della Fiorentina: “Il primo agosto del 2002, in queste ore, ero a Roma a perorare le causa di una Fiorentina che veniva radiata dall’albo delle società calcistiche. Da Assessore allo Sport di Firenze venni accolto dalla FIGC per difendere le ragioni di una città che aveva esercitato un ruolo fondamentale nella storia del calcio”.

E poi ha aggiunto: “Anziché ripartire dalla Terza Categoria e quindi dai Dilettanti, fu concesso che la Fiorentina giocasse in Serie C e alle 16.30 di quel pomeriggio io e il sindaco Domenici siglammo il nuovo statuto della Florentia Viola, che dieci giorni dopo fu ceduta ai Della Valle. La squadra ci mise due anni a tornare in Serie A, riprendendo la sua immagine nel mondo. In questo ventesimo anniversario della rinascita della Fiorentina, che nel frattempo è arrivata fino all’Europa con i Della Valle prima e con Commisso poi, mi sento davvero molto orgoglioso di averci messo la firma”.