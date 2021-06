Gianni Di Marzio: “Consideravo la Fiorentina come una squadra di prima fascia. I tifosi viola apprezzeranno Gattuso perchè…”

L’opinionista Gianni Di Marzio, a Radio Bruno ha parlato così del nuovo tecnico della Fiorentina Gennaro Gattuso: “I tifosi apprezzano sicuramente l’uomo. E’ una persona che fa i fatti, non è un paroliere. Inoltre è un tecnico vero; in tanti pensano che in panchina sia solamente un temperamentale ma non è così. Lavora sempre molto in settimana sulle caratteristiche dei calciatori. Stagione passata? Consideravo la Fiorentina come una squadra di prima fascia. Contrariamente a quanto si possa pensare, Gattuso fa molto bene anche la fase difensiva”.