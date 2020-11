Gianni Di Marzio: “La Fiorentina ha fatto un grande affare cedendo Chiesa. La Juventus doveva svegliarsi prima”

L’ex allenatore di Serie A, Gianni Di Marzio, è intervenuto su Lady Radio, dove, tra le altre cose, sulla cessione di Federico Chiesa, ha detto: “Devo essere sincero e spontaneo? La Fiorentina ha fatto un grande affare, spendere quello che ha speso la Juventus per un esterno non è possibile. Poi se nel 3-5-2 deve fare tutt’e due le fasi, lo stanchi e non è più efficace. La Juventus si doveva svegliare prima, non doveva arrivare per i fuochi di Capodanno”.

0 0 vote Article Rating