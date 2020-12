Gianni Di Marzio: “La Fiorentina ora rischia davvero, la vedo male. Milik? Le grandi non hanno bisogno di lui”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio della situazione della Fiorentina: “Se devo essere sincero la squadra viola la vedo male. Se continua a perdere rischia davvero di retrocedere quest’anno”.

E poi su Milik ha aggiunto: “Le prime della classe non credo abbiano bisogno di lui, quindi forse dovrebbe prendere in considerazione le offerte di altri club. Potrebbe tornare molto utile a squadre come Fiorentina, Benevento o Sampdoria”.