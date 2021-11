Giannichedda: “Vlahovic? Ai bianconeri manca uno così, il 9 per eccellenza che a livello fisico riempie l’area”

L’ex centrocampista della Juventus, Giuliano Giannichedda, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic a TMW: “Vlahovic è uno dei giocatori più interessanti a livello europeo è un 2000 e per me è uno su cui si scatenerà un’asta. Trovare un giocatore così giovane che fa gol e ha voglia e migliorarsi non è assolutamente facile”.

Poi ha continuato: “E’ giovane e forte e le big come la Juve sicuramente si informano e prendono notizie. Ai bianconeri manca uno così, il 9 per eccellenza che a livello fisico riempie l’area. Morata è un un buon calciatore, ma ha caratteristiche diverse, svaria di più”.