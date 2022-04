Gilardino: “Con Italiano segnano tutti e la squadra crea tanto, per la Fiorentina è l’anno della ricostruzione”

Un grande ex viola come Alberto Gilardino ha parlato a Il Mattino in vista della gara che lui ha deciso più di una volta da calciatore:

“Questo è l’anno della ricostruzione per la Fiorentina, tutto quello che arriverà dalla classifica sarà qualcosa di guadagnato. Italiano è davvero sorprendente sulla fase offensiva. Giocare con lui è ideale per un attaccante. Segnano tutti, anche dopo l’addio di Vlahovic. Gli anni scorsi le cose andavano male, ma adesso la squadra crea veramente tanto. Spalletti? Non mi ha mai allenato, ma siamo grandi amici. Lo vorrei studiare sul campo, è un allenatore con tanta voglia di vincere”.