Gilardino convince tutti, anche da allenatore. Ecco la ‘promozione’ del Genoa per l’ex Fiorentina

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina ed allenatore del Genoa Alberto Gilardino sta convincendo tutti anche nelle vesti di tecnico. Dopo un inizio complicatissimo con Blessin, la società rossoblù ha optato per la promozione dell’ex attaccante dal compito di allenatore della Primavera. Il risultato? Dieci punti in quattro partite, quanto basta per essere promosso a pieni voti e per ottenere la fiducia per l’intero campionato.

Secondo quanto riportato dal portale ANSA, Gilardino guiderà il Genoa fino al termine della stagione: la società ha optato per questa definitiva decisione, sopprimendo l’iniziale carica ad interim. L’obiettivo dell’ex viola, adesso, è puntare alla promozione in Serie A.