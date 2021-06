Gilardino: “Gattuso un leader, ha le spalle larghe per reggere le pressioni di Firenze. Se chiudo gli occhi rivedo il mio gol alla Juventus”

L’ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino al quale ha detto: “Cosa vedo se chiudo gli occhi e penso a Firenze? Per esempio il gol dell’1-1 contro la Juventus sotto la Fiesole. Un gol difficile, uno dei più belli che ho segnato”. Su Gattuso: “Sento tanto entusiasmo ed è giusto così, è questo che emana la figura di Rino. A Napoli ha costruito una squadra di uomini e non è mai facile. Ha le spalle larghe per reggere certe responsabilità e l’attesa che c’è a Firenze. Quando ha firmato gli ho scritto un messaggio con un grande in bocca al lupo. Quella fiorentina è una piazza in cui devi dare tutto per entrare nel cuore della gente, devi battagliare ogni volta che vai in campo. Se Gattuso lavorerà come in questi anni sono sicuro che andrà alla grande. Prenderlo è stata un’ottima scelta”. Sempre su Gattuso: “In campo era un martello, ci stimolava di continuo con il suo atteggiamento, non a parole. Dava l’esempio e questa è una delle doti più importanti di un leader”.