Gilardino: “Io allenatore? Esperienza incredibile. Tra i ricordi più belli in viola, un altro gol oltre a quello di Anfield…”

L’ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino ha parlato così a Radio Toscana: “E’ un momento di grandissima emergenza per l’Italia. La cosa positiva è che ho più tempo per stare con i miei figli. Mia carriera da allenatore? E’ un’esperienza incredibile. Ho avuto l’opportunità quest’anno con la Pro Vercelli a livello professionistico: ho grande entusiasmo e grande voglia. Ricordo più bello di Firenze? Ci sono tantissimi ricordi belli che ho e che porterò sempre nel cuore. Sia dal punto di vista calcistico che di vita. Il gol contro la Juventus alla prima di campionato è stato un momento bellissimo, ma anche chiaramente il gol di Anfield. Nuova proprietà? La dirigenza viola ha saputo entrare in modo forte nella testa dei fiorentini portando grande voglia e grande entusiasmo alla piazza. Speriamo che la Fiorentina possa tornare presto in Europa”.