Gilardino: “Per tornare grande la Fiorentina deve ritrovare stabilità tecnica. Italiano ha spunti e idee forti e Vlahovic dà tutto e si vede”

Quando è arrivato alla Fiorentina, Alberto Gilardino ha vissuto sicuramente un’era felice, anche perché la squadra puntava in alto e poteva addirittura giocare in Champions League. Per tornare a quei livelli c’è ancora strada da fare.

“La Fiorentina deve ritrovare stabilità tecnica – spiega il Gila a La Gazzetta dello Sport – e con Italiano lo ha fatto: abbiamo giocato insieme nel Verona, ha spunti e idee forti, dà un’impronta che si riconosce”.

Su Vlahovic aggiunge: “È una prima punta moderna, svaria, tiene palla, calcia benissimo con due piedi, ha forza esplosiva. Che sia già pronto nonostante la giovane età si capisce dalla testa: entrare nella questione contrattuale è difficile ma la cosa da sottolineare è il suo impegno sempre e comunque, dà tutto e si vede”.