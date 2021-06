Gilardino: “Vlahovic resti alla Fiorentina per diventare uno degli attaccanti più forti d’Europa. Per alcune caratteristiche solo Haaland si avvicina. E su Ribery…”

L’ex attaccante della Fiorentina, ora allenatore del Siena, Alberto Gilardino, sul Corriere Fiorentino ha parlato dell’esplosione di Dusan Vlahovic: “Con Prandelli ha avuto una crescita enorme. E’ migliorato nel proteggere la palla e nel legare il gioco. Questo gli ha dato fiducia e per un attaccante è tutto: se si sente forte fa gol. Per alcune caratteristiche solo Haaland del Borussia si avvicina. Gli direi di restare a Firenze, dove può crescere, essere un simbolo e diventare uno dei più forti d’Europa in un ambiente che conosce e dove viene coccolato”.

Su Ribery, Gilardino aggiunge: “Uno così è sempre meglio averlo che non averlo. Titolare, se sta bene, o a partita in corso, può fare sempre la differenza”.