Gilardino: “Vlahovic? Sta facendo benissimo, anche se ancora gli manca un confronto in ambito europeo. Pallone d’Oro? Ecco il mio punto di vista…”

L’ex bomber della Fiorentina, Alberto Gilardino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo la sua su alcuni dei bomber più forti in circolazione in Europa. Ecco le sue parole: “Pallone d’Oro? L’errore è stato per non darlo l’anno scorso a Lewandowski, lo avrebbe vinto chiaramente. Era giusto lo vincesse lui anche quest’anno, in primis perché non l’ha preso quando poteva, poi perché in ogni caso Messi era già al sesto e si poteva rimediare. Per me Lewandowski resta l’attaccante più forte ancora, insieme ad Haaland, pur essendo i due giocatori in fasi della vita radicalmente diverse”.

Prosegue sul bomber viola serbo: “Vlahovic? Mi piace nel giro degli emergenti in Italia, sta facendo benissimo alla Fiorentina anche se ancora deve confrontarsi con l’ambito europeo“.