Gilberto come Rebic? La Fiorentina si sfrega le mani ed è pronta a passare all’incasso

Arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2015, Gilberto si è rivelato un flop di mercato della società viola. Che infatti, dopo una girandola di prestiti tra Serie B e Brasile, l’ha rispedito in patria, cedendolo al Fluminense a titolo definitivo. Tra le file del Tricolor carioca, l’ex viola è rinato e le sue prestazioni non sono passato inosservate. A tal punto che sarebbe finito nel mirino del Benfica di Jorge Jesus, che lo vorrebbe per rinforzare la catena di destra del club lusitano: l’intenzione delle Aquile sarebbe di acquistare Gilberto a titolo definitivo. Per la Fiorentina questa sarebbe una buona notizia, visto che quando ha ceduto il giocatore si è riservata – sulla falsa riga di quanto fatto con l’Eintracht per Rebic – una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

0 0 vote Article Rating