Ginnelly: “Abbiamo abbastanza qualità nello spogliatoio per poter battere la Fiorentina, ci credo al cento per cento”

L’attaccante degli Hearts, Josh Ginnelly, in un’intervista rilasciata all’Edinburg Evening News, ha parlato in maniera approfondita della partita di giovedì prossimo in Conference League contro la Fiorentina.

“Abbiamo visto alcuni spezzoni della partita della Fiorentina contro l’RFS – ha detto – Hanno dei grandi giocatori ed è un club importante, ma abbiamo abbastanza qualità nel nostro spogliatoio per superare il girone. A questo ci credo al cento per cento”.

Poi ha aggiunto: “Sappiamo che possiamo battere qualsiasi squadra se giochiamo come sappiamo. Gran parte dell’attenzione è su di noi. Dobbiamo rispettare la Fiorentina, certo, ma siamo in casa. Dobbiamo iniziare la gara a tutta”.

E infine: “Giovedì c’è un’altra grande partita. Dobbiamo cancellare quello che abbiamo fatto sabato (sconfitta netta contro i Rangers ndr) dalle nostre menti e imparare da ciò che è accaduto. Tutti vogliono giocare in queste partite di Europa, c’è una sensazione speciale”.