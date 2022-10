“Giocare in casa degli Hearts non è facile per nessuno, i tifosi rendono l’atmosfera calda. Quella contro la Fiorentina sarà una gara tosta”

Il Tynecastle Stadium a Edimburgo, dove la Fiorentina affronterà giovedì gli Hearts in Conference League, avrà per l’occasione un tifo e un atmosfera caldissimi . Ne è sicuro l’ex centrocampista della squadra scozzese David Templeton, che a Edimburgh Live Sport si è espresso così: “Il Basaksehir è una grande squadra, immagino che anche la Fiorentina lo sia. Sarà una gara tosta quella contro i Viola, ma se vuoi qualificarti devi cercare di far punti in casa. Non puoi fare affidamento sul fare punti a Firenze o Instanbul.

E precisa: “In casa non è facile per nessuno. I tifosi rendono difficile la trasferta e l’atmosfera è molto calda”.