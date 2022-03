“Giocata costruita autarchicamente da campione e davanti si è trovato un condominio in movimento, per questo assolvo Ikone”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ritorna sull’occasione avuta dall’attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone, in pieno recupero a Milano contro l’Inter, che il francese non è riuscito a concretizzare.

“Io per quel quel gol mancato l’assolvo Jonathan Ikone – scrive Cecchi sul proprio giornale – Lo assolvo perché quel possibile gol se lo era costruito autarchicamente con una giocata da campione che solo lui in quel momento aveva nelle corde: strappo a lasciare sul posto Calhanoglu e a impedire la rimonta a Skriniar“.

E ancora: “Lo assolvo perché il tiro in porta non è stato spietato, ma Handanovic, un condominio in movimento, è stato bravissimo a chiudere ogni spazio all’ala viola”.