Gioielli, difesa, contratti e infrastrutture: Tutti i nodi da sciogliere di Commisso

La questione allenatore, ma non solo: Rocco Commisso avrà molto di cui occuparsi dal momento in cui metterà piede a Firenze. Nelle prossime settimane si gioca il futuro della sua Fiorentina: tante scelte importanti da fare e poco margine di errore.

Innanzitutto, il presidente dovrà blindare i gioielli della Viola: serve un nuovo contratto per Vlahovic e Castrovilli, oltre alla garanzia di poter ambire ad obiettivi più prestigiosi. Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, va sciolto il rebus su Milenkovic e Pezzella e capito cosa succederà più in generale in difesa. Attenzione al Marsiglia, in cerca di sconti per il riscatto di Lirola.

Altro tema da affrontare è quella che riguarda i giocatori in scadenza tra pochi mesi, come Ribery e Borja Valero. Il francese ha ricevuto offerte dal Bundesliga e ci proverà anche il Monza in caso di promozione. Non rinnoverà Maxi Oliveira, mentre anche Eysseric sarebbe ai saluti nonostante le ultime prestazioni. Infine le infrastrutture: Commisso vorrà capire la questione del ricorso di Italia Nostra sul centro sportivo e potrebbe incontrare Nardella per decidere che strada percorrere sullo stadio.