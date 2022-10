Giordano: “Cinque o sei squadre superiori a tutti, la Fiorentina sta deludendo”

A Radio Sei ha parlato l’ex centravanti Bruno Giordano, che è intervenuto anche sul tema Fiorentina. Queste le sue parole: “L’ultima giornata di campionato ha detto che le due provinciali non mollano. L’Udinese e l’Atalanta resistono in testa alla classifica con merito. I friulani sono più convinti dei propri mezzi, hanno la sensazione che possano tornare ai tempi di Di Natale”.

E ancora: “La Lazio è una conferma, come minimo è abituata a fare tre reti a squadre minori come lo Spezia. Da questo punto di vista per tipo di gioco e qualità di giocatori ricorda il Napoli. In generale ci sono 5-6 squadre nettamente superiori al resto del gruppone, sta venendo meno la Fiorentina che è partita male e che sta deludendo“