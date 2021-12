Giordano: “Dalla Lazio mi aspetto un mercato vero, come fa la Fiorentina”

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha parlato a La Gazzetta dello Sport del mercato biancoceleste, tirando in ballo anche la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Bisogna muoversi adesso, il prima possibile. A gennaio si giocano tante partite e si affrontano squadre del valore di Inter e Atalanta. Non c’è tempo da perdere, bisogna investire, indipendentemente dalle cessioni. Come stanno facendo Atalanta e Fiorentina. Servono giocatori pronti, che diano un contributo immediato. Non bisogna comprare per forza all’estero, come spesso fatto in passato quando la Lazio si è mossa male provando scommesse poi fallite“.