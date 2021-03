Giordano: “Uno come Antognoni potrebbe esser più coinvolto. Prandelli? Trovarsi davanti ventenni ora non è semplice”

L’ex attaccante Bruno Giordano è intervenuto a TMW Radio parlando dell’addio di Prandelli dalla panchina della Fiorentina: “Mi auguro che non sia un problema fisico ma solo un disagio a livello sportivo. Trovarsi di fronte ragazzi di vent’anni ora non è così semplice. Ha messo da parte il professionista facendosi da parte. Un tecnico si muove quando viene chiamato, poi era una scelta di cuore, visto che lì c’era già stato ed aveva lasciato un buon ricordo. Mi dispiace davvero”.

E sulle aspettative: “Un uomo di campo come Antognoni potrebbe essere più coinvolto. Avendo una risorsa come lui, potrebbe essere chiamato in causa. I risultati dicono che qualcosa non quadra. Nelle ultime stagioni, anche con i Della Valle, la Fiorentina non è mai stata grande, anzi. I problemi ci sono, è chiaro, ma ha tutto per poter fare bene”.