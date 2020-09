Giorgetti a FN: “La Fiorentina ambisca ad arrivare tra le prime sei. Pezzella e Milenkovic devono restare se…”

Il presidente della commissione sport e cultura del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti, ha parlato della Fiorentina di Iachini che sta nascendo nel corso di quest’estate: “Ho visto la Viola giocare contro la Reggiana per 45 minuti, una buona squadra con un centrocampo discreto. Bonaventura ha dei pregi notevoli, la Fiorentina mi pare quadrata e con qualità. Per poter dire di aver raggiunto un obiettivo soddisfacente, dovremo riuscire a fare un campionato nelle prime sei posizioni. Io spero che si possa lottare per quest’obiettivo, la qualità sicuramente c’è. Non vorrei che venisse ceduto nessun difensore: i vari Milenkovic e Pezzella possono essere ambiti da altre squadre, ma devono rimanere se vogliamo avere ambizioni da grande squadra”.

