Giorgetti: “Commisso ha ascoltato molto Ribery, il francese ha molta stima di Iachini. Vlahovic..”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento a Radio Bruno, ha voluto commentare la scelta di Rocco Commisso di confermare Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole “Sono dell’idea che Commisso in questo caso abbia voluto prendersi grand parte delle responsabilità decidendo quale sarebbe stato il tecnico del futuro. Il buon rapporto che si è instaurato tra Iachini e Franck Ribery ha senza dubbio influito molto nella scelta: tra i due è nato un legame molto particolare, c’è un grande rapporto di stima. Sicuramente entro la prossima settimana dirigenti e allenatore faranno una riunione di mercato per valutare le opportunità all’orizzonte. Il prossimo sarà un calciomercato molto complicato per tutti: servirà valutare bene quale sarà il budget a disposizione oltre che a risolvere le situazioni spinose che si sono create nell’ultimo periodo. Serve gestire al meglio l’uscita quasi scontata di Federico Chiesa e capire quale sarà il futuro di Milenkovic: queste sono due delle variabili che se gestite al meglio garantiranno un futuro migliore. Lo stadio resta comunque un tema centrale nell’agenda personale di Commisso, allo stesso tempo è necessario costruire una squadra competitiva a prescindere. Personalmente io mi sono fatto un’idea anche su Vlahovic, dev’essere sicuramente successo qualcosa dopo l’espulsione contro la Lazio. Sicuramente quel comportamento non è passato inosservato. Sarei molto dispiaciuto se questo ragazzo non venisse compreso, diventerebbe anche lui un rimpianto perchè ha già fatto intravedere di disporre di grandi giocate. É un giovane e come tale ha bisogno di continuità e fiducia”.

