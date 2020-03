VIDEO FN – Giorgetti: “Franchi esempio di cultura e sport. Lavoriamo per l’eccellenza. L’Amministrazione ha stanziato un milione e…”

Il Presidente della Commissione Sport e Cultura, Fabio Giorgetti è intervenuto oggi dopo il sopralluogo del Franchi ed ha detto: “Oggi è stato un momento che ha visto l’Amministrazione, insieme a tutti i tecnici che ringrazio per il lavoro che fanno ogni giorno. Abbiamo avuto modo di vedere quale è la situazione del Franchi e il grande investimento che l’Amministrazione comunale effettua. Il Comune ha sempre ottemperato a tutti gli adempimenti previsti, anche quello del manto erboso i nostri dipendenti lo esercitano in modo manuale. L’Artemio Franchi è un grande esempio di cultura e di sport”.

E sui lavori nelle curve: “Le curve sono oggetto di manutenzione programmata in cui ci sono risorse stanziante. Sotto le curve, tutte le parti segnate in blu sono il segno che l’Amministrazione programma in sicurezza per i cittadini e per i tifosi della Fiorentina. La Fiorentina ha una media di circa 34mila persone alle partite, noi lavoriamo ad un livello tale che sia d’eccellenza”.

E sulle cifre stanziate dal Comune: “La manutenzione straordinaria è fissata per un Milione e novecento mila euro più ci sono dei costi per la manutenzione del campo. La manutenzione ordinaria è sui 650mila Euro all’anno”.

E su un possibile decreto citato dal Sovrindente: “E’ un decreto che formalizzerà lo status di monumento dell’Artemio Franchi. L’amministrazione ha fatto una scelta che è quello di fare un bando sull’Area Mercafir. Il Sindaco e l’Assessore faranno delle considerazioni”.